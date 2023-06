Scheepsbouw had moeilijk jaar, maar ontvangt weer bestellingen

De Nederlandse scheepsbouw heeft onder meer door leveringsproblemen en sancties tegen Rusland een uitdagend jaar achter de rug. Zowel binnenvaartschepen als zeeschepen werden in 2022 minder opgeleverd, meldt belangenbehartiger Netherlands Maritime Technology (NMT) in zijn jaarverslag. Nieuwe bestellingen, bijvoorbeeld voor luxejachten, komen wel weer goed binnen.

“De Nederlandse superjachtbouwers behouden hun toppositie in de wereldwijde markt, vooral dankzij innovatie en hoge productkwaliteit”, zo licht NMT de uitzonderingspositie voor de producenten van jachten toe. Deze sector had, net als de bouwers van zeeschepen voor korte afstanden, relatief weinig last van de moeilijke omstandigheden vorig jaar. Er werden in 2022 25 nieuwe jachten besteld, waardoor er nu voor 6,6 miljard euro in het orderboek staat.

Ook voor zeeschepen komen weer veel bestellingen binnen, bijna de helft meer dan een jaar eerder. Vooral zeeschepen voor de kortere afstand zijn in trek. “Dit benadrukt de groeiende behoefte aan efficiĆ«nt en duurzaam transport over korte afstanden binnen Europa”, stelt NMT. Bij onder meer passagiersschepen en veerponten groeit de vraag naar verduurzaming door bijvoorbeeld waterstof en methanol.

Ook reparateurs binnen de scheepvaart onttrokken zich aan de malaise. Door hun “expertise en capaciteit in te zetten voor schepen van over de hele wereld” wisten werven een omzetgroei van bijna een kwart te boeken.

De 451 leden van NMT blijven waakzaam voor de groeiende invloed vanuit China. Volgens de belangenbehartiger is de afgelopen twintig jaar “meer dan de helft van het Europese marktaandeel van commerciĆ«le zeeschepen vertrokken van Europa naar China”.