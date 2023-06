Apple stijgt op Wall Street en nadert beurswaarde 3 biljoen

Het aandeel Apple ging maandag licht omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers kijken uit naar de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het Amerikaanse techconcern. Volgens geruchten zal Apple een eigen virtualrealitybril (VR) presteren, een product waar de iPhonemaker zich tot nu toe niet aan heeft gewaagd. De bril zou het belangrijkste nieuwe product van het concern worden sinds de Apple Watch in 2014.

Apple won 1,4 procent tot 183,48 dollar en noteerde daarmee boven het recordniveau van 182,01 dollar dat begin januari vorig jaar werd bereikt. Het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld koerst daarmee verder af op een historische waardering van 3 biljoen, ofwel 3000 miljard dollar. Apple is dit jaar al met bijna 40 procent in waarde gestegen en is nu zo’n 2,9 biljoen dollar waard.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de sterke opleving van vorige week. Nu het gevaar voor wanbetaling door de Verenigde Staten is geweken, wordt op de beursvloeren vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat volgende week op het programma staat.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 33.767 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4290 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 13.273 punten.

De oliebedrijven ExxonMobil en Chevron wonnen 1,3 en 1 procent, na het besluit van Saudi-Arabiƫ om de eigen olieproductie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen om de olieprijs te stutten. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten willen daarnaast volgend jaar minder olie gaan produceren. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg daardoor 1,9 procent tot 73,09 dollar. Brentolie kostte eveneens 1,9 procent meer op 77,61 dollar per vat.

Palo Alto Networks steeg 4,4 procent. Het cyberbeveiligingsbedrijf promoveert naar de S&P 500-index en neemt de plaats in van de aanbieder van satelliet-tv Dish Network (min 1,2 procent).

De grote Amerikaanse banken Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo verloren tot 0,9 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zullen de grootbanken waarschijnlijk hun buffers om tegenslagen op te vangen moeten gaan verhogen als gevolg van nieuwe strengere regels na het omvallen van een aantal kleinere banken eerder dit jaar.

De euro was 1,0684 dollar waard, tegen 1,0720 dollar op vrijdag.