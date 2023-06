VDL gaat in Breda fietsframes produceren

Industrieconcern VDL gaat zich vanaf later dit jaar bezighouden met het produceren van fietsframes. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf zegt als alternatief te willen gaan optreden voor de producten die nu nog vooral uit Aziƫ komen. Er moeten per jaar 70.000 aluminium frames van de band in de fabriek in Breda gaan rollen.

Om de concurrentie met goedkope productielanden als China aan te gaan, is het hele productieproces geautomatiseerd. Om die reden levert de nieuwe lijn niet veel banen op: een kleine tien. Deze werknemers gaan na de zomer beginnen met testen en dan moeten richting het einde van het jaar de eerste frames klaar zijn, laat een woordvoerder weten.

De Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen QWIC is de eerste klant van de fietsentak van VDL, met een bestelling van 50.000 frames voor de komende drie jaar. Ook fabrikant Belgian Cycling Factory (BCF) wil volgens VDL frames gaan afnemen.

VDL opent voor de nieuwe activiteit een nieuwe tak met de naam VDL Bike Frame Technologies. Het familiebedrijf met Willem van der Leegte als president-directeur heeft in totaal honderd werkmaatschappijen met vorig jaar een gecombineerde omzet van een kleine 6 miljard euro.

In het Limburgse Born maakt VDL in de Nedcar-fabriek nog MINI’s voor BMW, maar dat contract loopt begin volgend jaar af. VDL kondigde vorige week aan dat daardoor per 1 november alvast 1800 van de 3950 banen verloren gaan. De bonden eisen een beter sociaal plan, maar de onderhandelingen daarover zijn mislukt. De onvrede leidt de afgelopen tijd regelmatig tot stakingen.