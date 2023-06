Expert: benzineprijs stijgt pas over paar weken door accijns

Automobilisten hoeven zich de komende weken geen zorgen te maken over grote prijsstijgingen aan de pomp. Marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers verwacht niet dat de productiebeperking door oliekartel OPEC+ gaat zorgen voor veel duurdere olie. Een veel grotere invloed gaat het verhogen van de accijnzen per 1 juli hebben, waardoor de benzineprijs met ongeveer 14 cent omhoogschiet.

Van Selms denkt dat de benzineprijs de komende weken hooguit een paar cent in prijs stijgt als reactie op de zondag aangekondigde productiebeperking vanuit olieproducerende landen. Saudi-Arabiƫ besloot tijdens de OPEC+-vergadering om de eigen olieproductie volgende maand vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen om de prijs te stutten. Het gehele oliekartel en zijn bondgenoten willen daarnaast volgend jaar minder olie gaan produceren.

Na de productieverlaging van de OPEC+ in april liep de olieprijs eerst ook een beetje op, om snel daarna weer te dalen. Van Selms voorziet nu hetzelfde. “Dat is vast niet zoals grote olieproducenten als Saudi-ArabiĆ« het graag willen zien, maar het is gewoon zo dat de OPEC nu minder machtig is.”

Als reden voor de afnemende invloed van de productiebeperkingen noemt Van Selms het feit dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten zelfvoorzienend zijn wat olie betreft. Ook volgen niet-OPEC+-landen (die zijn nog steeds in de meerderheid) minder dan vroeger de lijn van het bondgenootschap.

De Nederlandse consument heeft meer te vrezen van de verhoging van de accijnzen op diesel en benzine. De vorig jaar ingevoerde koopkrachtmaatregel wordt vanaf 1 juli afgebouwd, waardoor een liter benzine ongeveer 14 cent en diesel zo’n 10 cent duurder wordt. Van Selms verwacht dat pomphouders de komende weken al langzaamaan de prijs opvoeren om zelf nog wat winst te halen uit de prijsverhoging.

“Automobilisten zullen de laatste dagen van deze maand massaal naar de pomp gaan om nog even van de goedkopere brandstof te profiteren”, denkt Van Selms. “Het kan dan zo zijn dat pompen weer leeg komen te staan. Als pomphouders slim zijn, voeren ze de dagen daarvoor alvast de prijs op zodat ze zelf nog een grotere marge hebben.”