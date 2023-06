Beleggers schrikken van productiefout Boeing, Coinbase keldert

Boeing hoorde dinsdag bij de verliezers op Wall Street. Beleggers zetten het aandeel lager nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer de levering van ongeveer negentig 787 Dreamliner-vliegtuigen uitstelt, omdat er bij de productie fouten zijn ontdekt. Daarnaast ging de beurskoers van cryptobeurs Coinbase hard omlaag. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Coinbase aangeklaagd omdat het bedrijf de regels voor beurshandel zou hebben overtreden, door diensten voor effectenhandel aan te bieden zonder de daarvoor benodigde registratie.

Boeing noteerde aanvankelijk in de plus, maar het aandeel zakte in het rood toen het nieuws over de productiefout naar buiten kwam. Boeiing eindigde uiteindelijk bijna 1 procent lager. Oorzaak van het euvel zijn zogeheten gap-fillers in een vliegtuigonderdeel dat is bedoeld voor het creƫren van horizontale stabiliteit. Die gap-fillers zouden een onjuist formaat kunnen hebben. Boeing gaat alle betrokken toestellen nu nogmaals goed controleren.

Coinbase leverde bij beursopening ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde in en sloot met een min van dik 12 procent. Volgens de SEC heeft Coinbase sinds 2019 miljarden dollars verdiend aan illegale dienstverlening. Het nieuws komt een dag nadat de SEC al met aanklachten was gekomen tegen branchegenoot Binance en diens topman Changpeng Zhao, wegens misleiding van beleggers en toezichthouders. Ook zou dat platform verkeerd zijn omgesprongen met de inleg van klanten.

De graadmeters op Wall Street lieten over de gehele linie weinig beweging zien. Beleggers bleven voorzichtig na de recente sterke opmars en kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat volgende week op het programma staat. Dan zal duidelijk worden of de Amerikaanse centrale bank inderdaad een pauze zal inlassen met het verhogen van de rente, zoals door beleggers wordt gehoopt. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 33.573,28 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4283,85 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,4 procent naar 13.276,42 punten.

Farmaceut Merck & Co (min 2,7 procent) wist ook de aandacht op zich gericht. Het bedrijf heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid vanwege hervormingen die zijn bedoeld om de kosten voor bepaalde medicijnen te verlagen. Volgens het bedrijf komt de actie van de overheid neer op afpersing. Merck is de eerste grote farmaceut die de maatregelen juridisch aanvecht. Het Witte Huis denkt niet dat de gang naar de rechter zal slagen.