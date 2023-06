Koperdiefstal op zonneparken neemt toe, enorme schade en kosten

Parken met zonnepanelen worden de laatste tijd steeds vaker slachtoffer van koperdieven met enorme schade en kosten tot gevolg. De koperprijs staat op een hoog niveau wat diefstal interessant maakt. Holland Solar beaamt het toenemende aantal koperdiefstallen. “We horen het veel van onze leden. Het begint echt een probleem te worden”, stelt de brancheorganisatie voor bedrijven actief met zonne-energie.

Onlangs werd op een zonnepark in het Brabantse Deurne liefst 100 kilometer aan koperkabel gestolen. De schade loopt in de tonnen en het park is buiten gebruik. Ook elders in het land zijn er grote diefstallen op parken geweest, waaronder in Drenthe en Friesland.

Directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) herkent het probleem. “Dat de koperprijs zo hoog is hangt ook samen met de energietransitie. Daar zijn namelijk veel nieuwe koperkabels voor nodig, wel duizenden kilometers. Helaas zien we dat sommige mensen daar illegaal een handeltje van proberen te maken. Maar hoe je het probleem oplost is de vraag.”

Holland Solar beschikt niet over concrete cijfers over de diefstallen. De politie zegt geen aparte cijfers te hebben over koperdiefstal en kan niet zeggen of er extra gecontroleerd wordt bij zonneparken. Het Verbond van Verzekeraars beschikt eveneens niet over cijfers rond schadeclaims.

“We herkennen het beeld dat er meer koper wordt gestolen in zonneparken”, zegt een woordvoerder van energiebedrijf Eneco. “Er zijn daarom beveiligingsmaatregelen genomen, maar ik kan hier verder niets over zeggen omdat we dieven niet wijzer willen maken.”

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wordt ook geraakt door diefstallen. “Ja, ook bij ons wordt koper gestolen. Het staat op de radar, maar we geven geen informatie over maatregelen om dieven niet op idee├źn te brengen.”

Directeur Hans Koning van de Metaalrecycling Federatie laat weten dat er een legitimatieplicht is voor mensen die koper willen inleveren voor geld. Ook is er een meldpunt voor diefstallen om recyclers te kunnen alarmeren voor gestolen koper. “Als er tientallen kilometers koperkabel zouden worden aangeboden, dan is dat iets waar alle alarmbellen voor af gaan. Een paar honderd meter is al heel veel en kan in principe alleen afkomstig zijn van bedrijven als TenneT en ProRail.”

Koning stelt dat gestolen koperkabel meestal wordt verknipt en gestript en bij diverse bedrijven wordt aangeboden. “Ook over de grens. Dit maakt het wel lastiger of zelfs onmogelijk om te traceren en herkennen.”