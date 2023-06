Brussel wil einde aan heffing op inkomsten duurzame elektriciteit

De Europese Commissie ziet niets meer in de extra belasting op goedkoop opgewekte elektriciteit, waarmee lidstaten hun burgers konden compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen. Die maatregel zet een rem op investeringen in hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. De extra inkomsten uit de noodheffing wegen daar niet tegenop, schrijft het dagelijks bestuur van de Europese Unie in een rapport.

Door de sterk gestegen kosten voor gas en kolen gingen vorig jaar ook de elektriciteitsprijzen hard omhoog. Niet-fossiele producenten hadden die extra kosten niet en konden dus hoge winsten boeken. De Europese Unie voerde in september een heffing in, waarbij lidstaten de inkomsten boven een bepaald niveau konden afromen voor steun aan huishoudens of kleine ondernemingen.

Maar veel lidstaten liepen tegen moeilijkheden aan bij het invoeren van die maatregelen, onder andere doordat ze weinig tijd hadden en niet over alle noodzakelijke informatie beschikten. Daarnaast vallen de extra inkomsten voor de lidstaten tegen. De Europese Commissie rekende op 50 miljard euro aan extra baten, maar de energieprijzen zijn alweer gezakt waardoor het uiteindelijke voordeel veel kleiner uitvalt.

De mazzeltaks zou “daarom niet de impact op het investeerdersvertrouwen en risico’s voor het functioneren van de markt” compenseren. Dat zou ook de overgang naar schonere energiebronnen kunnen vertragen. De noodmaatregel loopt eind juni af en lijkt nu dus geen nieuwe termijn te krijgen.