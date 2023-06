Rentebesluiten ECB en Fed blijven boven beurzen hangen

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers doen het rustig aan na de recente opmars die volgde op de opluchting over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Alle aandacht gaat nu uit naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve, die volgende week op het programma staan.

In de Verenigde Staten wordt gehoopt dat de Fed een pauze zal inlassen met het verhogen van de rente. In Europa hoeven beleggers er voorlopig nog niet op te rekenen dat de ECB stopt met het verhogen van de rente. Volgens president Christine Lagarde zijn er nog geen tekenen dat de hoge inflatie in het eurogebied zijn piek heeft bereikt. Dat is wel nodig voordat de ECB gaat stoppen met zijn maatregelen om de inflatie in te dammen.

De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met kleine verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en sloot 0,9 procent hoger. Een dag eerder won de Japanse hoofdindex al ruim 2 procent.

De beurs in Sydney zakte 1 procent. Beleggers reageerden op het verrassende besluit van de Australische centrale bank om de rente te verhogen naar 4,1 procent. Economen hadden juist verwacht dat de rente ongewijzigd zou blijven op 3,85 procent. Volgens de centrale bank heeft de inflatie in het land de piek bereikt, maar is deze nog altijd te hoog.

In de techsector verwerken de beleggers de presentatie van de nieuwe producten van Apple. Het Amerikaanse techconcern komt zoals verwacht met de mixed-realitybril Apple Vision Pro. Verder kondigde Apple nieuwe versies van zijn software aan voor onder meer de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Op Wall Street werd de presentatie van Apple lauw ontvangen en het aandeel verloor 0,8 procent.

In Amsterdam noteert NN Group ex dividend. Dat betekent dat het aandeel van de verzekeraar geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Ook Unilever staat in de belangstelling. Volgens persbureau Bloomberg heeft het levensmiddelenconcern adviesbureau Spencer Stuart in de arm genomen om een vervanger te zoeken voor Nils Anderson, de voorzitter van de raad van commissarissen van Unilever.

De euro was 1,0722 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. De prijs voor een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 71,70 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 76,30 dollar per vat.