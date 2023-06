Japan herziet plannen chipindustrie, wil verkoop verdrievoudigen

Japan wil dat chipfabrikanten in het land hun verkoop tegen 2030 hebben verdrievoudigd. Daarvoor wil het land flink investeren in de binnenlandse industrie, is te lezen in een aangepaste versie van de Japanse chipstrategie. Uiteindelijk moet de omzet aan het einde van het decennium jaarlijks ruim 15 biljoen yen bedragen, omgerekend bijna 101 miljard euro.

Veel bedrijven die actief zijn in de Japanse chipindustrie investeren al, inclusief wat kleinere ondernemingen. Al deze investeringen wil de Japanse overheid ondersteunen door bijvoorbeeld belastingvoordelen en subsidies, vertelde de minister van Economie Yasutoshi Nishimura. Op die manier wil het land blijven concurreren met de rest van de wereld, valt te lezen in de nieuwe strategie.

Zo heeft Japan al subsidie toegezegd voor het Taiwanese TSMC, die onder meer moet gaan naar een nieuwe fabriek van de chipfabrikant in het zuiden van Japan. Tokio wil daar tot 476 miljard yen voor uittrekken. Het Japanse Rapidus zal 330 miljard yen aan steun ontvangen. Daarnaast gaat er nog bijna 93 miljard yen aan subsidie naar een fabriek van chipmaker Kioxia.

De regering verwacht dat alleen al de projecten van TSMC en Kioxia de Japanse economie een flinke stimulans zullen geven. Ze zouden ongeveer 463.000 banen creëren en in totaal zo’n 760 miljard yen aan belastinginkomsten opleveren.

Premier Fumio Kishida had vorige maand nog een ontmoeting met ’s werelds grootste chipfabrikanten. Daarmee deed hij een poging om meer productie en investeringen naar zijn land te halen. De chipmakers zeiden dat te overwegen, mits er voldoende financiële prikkels zouden zijn.