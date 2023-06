Deezer ontwikkelt technologie om AI-nummers te onderscheiden

De Franse muziekstreamingdienst Deezer werkt aan technologie waarmee liedjes die zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) geïdentificeerd kunnen worden. Met de technologie hoopt het platform ervoor te zorgen dat het streamen van muziek in de toekomst “transparant en eerlijk” blijft.

“Met meer dan 100.000 nieuwe nummers die per dag op ons platform worden geüpload, wordt het steeds belangrijker om kwaliteit boven kwantiteit te stellen en echte artiesten te verdedigen die echt waardevolle inhoud creëren”, zegt topman Jeronimo Folgueira van Deezer. “Ons doel is om illegale en frauduleuze inhoud uit te bannen”, zegt hij verder.

Deezer wil een systeem ontwikkelen om muziek die is gemaakt door AI te labelen. Daarmee kunnen artiesten, labels en gebruikers op de hoogte worden gehouden van wat ‘echt’, of AI-gegenereerd is op het platform. Daarmee bestaat ook de mogelijkheid om liedjes te verwijderen.

In april kwam door AI gegenereerde muziek nog in het nieuws door het lied Heart On My Sleeve. In die track werden de stemmen door Drake en The Weeknd nagebootst. Het lied werd uiteindelijk op last van de platenmaatschappij van de artiesten van streamingplatforms verwijderd.

In de muziekwereld zijn de meningen over het gebruik van AI verdeeld. Zo zei zangeres Grimes het prima te vinden als haar stem wordt gebruikt in nummers die met behulp van kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. De Franse dj David Guetta zei dat AI “de toekomst van muziek is”, nadat hij de technologie had gebruikt om de stem van Eminem toe te voegen aan een van zijn nummers. Aan de andere kant waarschuwde de Britse zanger Sting juist dat het de komende jaren “een strijd” wordt voor muzikanten om hun muziek te verdedigen tegen de opkomst van nummers die door AI zijn geschreven.