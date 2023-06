Personeel verffabrikant PPG in Amsterdam staakt rest van de week

Medewerkers van de verffabriek van PPG in Amsterdam staken vanaf dinsdag opnieuw. Meer dan honderd personeelsleden van de volgens vakbond FNV grootste verffabriek van Nederland leggen tot en met vrijdag het werk neer. Eind vorige maand deden ze dit al voor drie dagen.

In de vestiging in Amsterdam van PPG, onder meer bekend van merken Histor en Sigma, werken ongeveer 350 mensen. Er waren eerder ook al acties bij PPG in Tiel, Uithoorn, Den Bosch en Hoogeveen. FNV eist een loonsverhoging van 14,3 procent voor de in totaal 1100 medewerkers in Nederland van PPG.