Shell en Randstad onderaan in lagere AEX

Olie- en gasconcern Shell en uitzender Randstad stonden dinsdag onderaan in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. Shell had last van de lagere olieprijzen, die weer terugvielen na de opleving die volgde op het besluit van Saudi-Arabië om de eigen olieproductie in juli te verlagen. Randstad kampte met een negatief rapport van Oddo BHF. Daarin werd het koersdoel verlaagd en het verkoopadvies herhaald.

Beleggers deden het verder rustig aan na de recente opmars die volgde op de opluchting over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Alle aandacht gaat nu uit naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve, die volgende week op het programma staan.

In de Verenigde Staten wordt gehoopt dat de Fed een pauze zal inlassen met het verhogen van de rente. In Europa hoeven beleggers er voorlopig nog niet op te rekenen dat de ECB stopt met het verhogen van de rente. Volgens president Christine Lagarde zijn er nog geen tekenen dat de hoge inflatie in het eurogebied zijn piek heeft bereikt. Dat is wel nodig voordat de ECB gaat stoppen met zijn maatregelen om de inflatie in te dammen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 758,57 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 919,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent.

Shell en Randstad verloren rond de 2 procent. NN Group (min 4,9 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat het aandeel van de verzekeraar geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De koers van het aandeel zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

ASML verloor 1,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg blijft de Taiwanese chipfabrikant TSMC, een grote klant van de chipmachines van ASML, voorzichtig met zijn investeringen dit jaar. Branchegenoot ASMI zakte 1,8 procent en Besi won 0,5 procent. Fusiebedrijf DSM-Firmenich en chemicaliëndistributeur IMCD waren de sterkste stijgers in de AEX, met plussen tot 0,8 procent.

In Kopenhagen steeg Novo Nordisk 4 procent. De Deense farmaceut voert gesprekken met Biocorp (plus 16 procent) om een meerderheidsbelang te nemen in de Franse fabrikant van medische apparatuur.

De euro was 1,0722 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent in prijs tot 70,80 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 75,37 dollar per vat.