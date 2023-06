Onderzoek naar ING België na klacht over inzien e-mails

Belgische autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de Belgische afdeling van ING. Het onderzoek volgt op een klacht van een vakbond, die de bank ervan beschuldigt e-mailverkeer van zo’n 2000 werknemers te hebben ingekeken.

Het Brusselse arbeidsauditoraat, dat het nieuws bevestigde aan persbureau Belga, wil geen verdere details geven over het lopende onderzoek. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Het arbeidsauditoraat is de gespecialiseerde afdeling van het Belgische Openbaar Ministerie die gaat over zaken rond het arbeidsrecht.

Onlangs werd bekend dat de socialistische vakbond BBTK klachten had ingediend tegen ING België, topman Peter Adams en hoofd personeelszaken Isabel Carrion. De bond beweert onder andere dat de bank mailverkeer van honderden medewerkers heeft ingekeken naar aanleiding van het ontslag van een BBTK-lid, die gevoelige informatie zou hebben gelekt.

ING ontkende dit in april, toen de eerste berichten hierover naar buiten kwamen. “We hebben geen instructie gegeven om het mailverkeer in te kijken en er is ook geen analyse van dit mailverkeer gebeurd”, zei een woordvoerster. ING benadrukte privacy erg belangrijk te vinden.