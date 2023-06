Onderzoek: meeste Duitsers zien AI niet als gevaar voor baan

Een meerderheid van de Duitsers is niet bang dat hun baan in gevaar komt omdat ze volledig worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Dat meldt advies- en accountantsbureau E&Y op basis van onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat 67 procent van de ondervraagden geen angst heeft dat ze worden vervangen door machines of technologie.

Bijna een kwart van de respondenten zei wel bang te zijn dat ze vervangen kunnen worden door Artificial Intelligence (AI) op de werkplaats. Verder denkt meer dan 40 procent dat AI hun werk juist makkelijker zal maken. “De rijkdom aan mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de wereld van werk”, aldus technologie-expert Olaf Riedel van EY in een toelichting.

Volgens hem zijn er tal van kansen voor bedrijven, medewerkers en klanten. “Maar het is ook duidelijk dat werkprofielen gaan veranderen: er komen nieuwe banen bij, andere worden overbodig”, aldus Riedel. “Het is daarom belangrijk om de zorgen van mensen serieus te nemen en in een vroeg stadium maatregelen te nemen voor de bijscholing en kwalificatie van werknemers.”

Uit onderzoek van bedrijfsadviseur Boston Consulting Group dat eerder deze week naar buiten kwam, werd bekend dat ook bijna een kwart van de Nederlandse werknemers denkt dat hun baan in de toekomst in gevaar kan komen door AI. Ongeveer zeven op de tien denken dat hun baan waarschijnlijk zal veranderen door kunstmatige intelligentie, aldus dat onderzoek.