Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI onderaan in lagere AEX

De AEX-index op het Damrak ging donderdag licht omlaag door koersverliezen bij de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. Door de hernieuwde rentezorgen staat de techsector onder druk. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk toch nog niet klaar is met het verhogen van de rente laaide namelijk weer op na een onverwachte renteverhoging van de Canadese centrale bank. Hogere rentetarieven zijn met name slecht voor de waarderingen van snelgroeiende chip- en techbedrijven.

De Fed vergadert volgende week over het rentetarief en tot nu toe wordt algemeen verwacht dat de Amerikaanse centrale bank een pauze zal inlassen met het verhogen van de rente. Voor het rentebesluit komt volgende week nog het Amerikaanse inflatiecijfer naar buiten. Dat cijfer zal waarschijnlijk de koers van het rentebeleid van de Fed gaan bepalen. De Europese Centrale Bank, die volgende week ook vergadert, heeft al laten doorschemeren dat de rente in de eurozone zo goed als zeker verder wordt opgeschroefd om de inflatie te bestrijden.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 758,08 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 916,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd.

ASMI en ASML verloren 1,9 en 1,7 procent. Besi daalde 1,8 procent. De chiptoeleverancier zakte woensdag al ruim 6 procent na een tegenvallende strategische update van het bedrijf. Fintechbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 2 procent. Aegon en NN Group gingen aan kop met plussen van 1,7 en 1,5 procent dankzij een positief analistenrapport van RBC, waarin de twee verzekeraars als favorieten in de Benelux werden bestempeld.

Wolters Kluwer (plus 0,2 procent) kondigde een kleine overname aan. De informatieleverancier heeft via zijn gezondheidsdivisie het Amerikaanse Invistics gekocht. Dat bedrijf levert cloudsoftware die wordt ondersteund door kunstmatige intelligentie om drugsmisbruik onder zorgpersoneel op te sporen.

In Londen steeg Wizz Air 3 procent. De Hongaarse budgetmaatschappij verwacht dit jaar weer winst te boeken dankzij het sterke herstel van de luchtvaartsector na de coronapandemie.

De euro was 1,0708 dollar waard, tegen 1,0699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 72,58 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 76,97 dollar per vat.