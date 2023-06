Relatiegeschenken zorgen voor behoud van klanten en personeel

De komende tijd lijkt voor ondernemers uitdagend jaar te worden. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat de inflatie wat langer aanblijft en consumenten daardoor de hand op de knip houden. Toch blijft er in een hoop sectoren ook een tekort aan personeel bestaan. Het blijft dan ook belangrijk klanten én personeel zo veel mogelijk te behouden en in zakelijke relaties te investeren. Een goed gekozen relatie geschenk werkt nog steeds heel goed voor het bouwen aan klantrelaties en vergroten van loyaliteit van personeel.

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn namelijk verschillende studies gedaan naar het effect van relatiegeschenken in zakelijke relaties. Een voorbeeld hiervan is een studie uitgevoerd door de Universiteit van Harvard, waarbij gekeken werd naar de effecten van de geschenken op klanten en zakenpartners. Het onderzoek toonde aan dat door het geven van relatiegeschenken de klanttevredenheid hoger was en dat de geschenken de loyaliteit bevorderden. Klanten waren geneigd om opnieuw bij het bedrijf te kopen en een positieve beoordeling achter te laten. Ook onder zakenpartners bleek het relatiegeschenk een effectieve marketingstrategie.

Effectieve marketingtool

Bedrukte relatiegeschenken met je bedrijfslogo dienen trouwens ook als een effectieve marketingtool, omdat ze je merk onder de aandacht brengen en de merkbekendheid vergroten. Een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Advertising Research toonde aan dat relatiegeschenken een positief effect hebben op merkbekendheid en merkimago. Zo kun je jouw zakenrelatie bijvoorbeeld prachtige paraplus bedrukken en aan je klant geven voor op de golfbaan. Het personaliseren van dergelijke items biedt een unieke manier om je eigen stijl te uiten en je relaties te versterken.

De psychologie van de wederkerigheid

De kracht van relatiegeschenken als marketingstrategie zit ‘m in de psychologie van wederkerigheid. Mensen voelen zich van nature verplicht om iets terug te doen als ze een iets van een ander ontvangen. Essentieel is voor het opbouwen en onderhouden van sterke relaties. Maar een relatiegeschenk zorgt ook voor een gevoel van waardering en erkenning en beïnvloedt het beeld dat mensen over hun werkgever of zakenrelatie ten positieve. Het is wel van belang om rekening te houden met de doelgroep. Een goed cadeau zorgt voor een gevoel van waardering, terwijl een slecht gekozen cadeau het tegenovergestelde effect kan hebben. Een goedkoop cadeau is prima als weggevertje maar slaat de plank helemaal mis bij een jarenlange zakenrelatie.

Duurzaamheid als trend

Rekening houden met de waarde van het item en wat voor indruk dit maakt op de relatie is belangrijk. De juiste relatiegeschenken zijn praktisch, van meerwaarde en ook nog duurzaam. Alle relatiegeschenken die je in deze huidig tijd geeft, moeten eigenlijk duurzaam zijn. Wist je bijvoorbeeld dat plastic bekers op de werkvloer niet meer toe gestaan zijn? En dat plastic waterflesjes nog steeds grote vervuilers zijn? Wil je je personeel meer laten bewegen. Bidons, waterflessen met naam of bedrukte mokken zijn dan ook prima cadeaus om aan je eigen personeel te geven.