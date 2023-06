DSM zakt op Damrak na winstalarm Duitse branchegenoot

DSM-Firmenich behoorde dinsdag tot de grootste verliezers op het Damrak. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf kampte met een winstwaarschuwing van het Duitse speciaalchemieconcern Lanxess, dat stelde nog geen herstel van de vraag te hebben waargenomen. DSM-Firmenich verloor 1,9 procent. Ook chemicali├źndistributeur IMCD (min 1,7 procent) moest het ontgelden. In Frankfurt kelderde Lanxess ruim 15 procent.

Beleggers keken daarnaast vooral uit naar de opening van Wall Street, waar de beurshandel na een lang weekeinde wordt hervat. Op de beurzen in Shanghai en Hongkong reageerden beleggers teleurgesteld op nieuwe renteverlagingen van de Chinese centrale bank. Dit keer verlaagden de centrale bankiers de rentetarieven voor leningen met een looptijd van een en vijf jaar. Door de leenkosten te verlagen hoopt Beijing het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

De verlaging van het vijfjarige rentetarief, dat dient als een referentiekader voor de hypotheekrente in China, viel echter tegen. De aandelen van Chinese vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars lieten dan ook stevige verliezen zien in Hongkong. De Hang Seng-index zakte daardoor 1,6 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 765,51 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 910,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Verfconcern AkzoNobel was de grootste daler in de AEX, met een min van 2,3 procent. Techinvesteerder Prosus verloor 2,1 procent door aanhoudende koersverliezen in de Chinese techsector. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste stijger, met een winst van 0,5 procent.

In de MidKap stond metalenspecialist AMG onderaan met een min van 2,7 procent. TKH behoorde tot de schaarse stijgers met een plus van 0,9 procent. Een onderdeel van de technologiegroep heeft een contract gekregen van windenergiebedrijf ├śrsted voor de levering van kabels voor een zeewindpark in Taiwan.

Ebusco tekende een nieuw contract met het Duitse openbaarvervoersbedrijf NIAG voor negentien elektrische bussen van 12 meter en twaalf bussen van 18 meter. De levering van de bussen staat gepland voor eind 2024. Het aandeel won 0,7 procent.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,0925 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 71,03 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 76,13 dollar per vat.