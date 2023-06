Fed-baas: strijd tegen inflatie heeft nog lange weg te gaan

De strijd van de Amerikaanse centrale bank om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent heeft nog een lange weg te gaan. Dat staat in een schriftelijke verklaring van Fed-voorzitter Jerome Powell, die zich woensdag tegenover het Amerikaanse Congres verantwoordt over het monetaire beleid van de Federal Reserve.

“Mijn collega’s en ik begrijpen de problemen die de hoge inflatie veroorzaakt en we blijven ons sterk inzetten om de inflatie terug te brengen naar ons doel van 2 procent”, stelt Powell. Vorige week besloot de Federal Reserve te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar volgens Powell zijn bijna alle beleidsmakers het erover eens dat het noodzakelijk is om “de rente iets verder te verhogen tegen het einde van het jaar”.

Ook beleggers gaan er in doorsnee van uit dat tijdens de Fed-vergadering in juli besloten zal worden de renteverhogingen te hervatten. “We zullen onze beslissingen vergadering per vergadering blijven nemen”, zegt Powell. Dat zal volgens hem gebeuren “op basis van het geheel van binnenkomende gegevens en hun implicaties voor de vooruitzichten voor economische activiteit en inflatie, evenals de balans van risico’s”.

Momenteel heeft het rentetarief in de Verenigde Staten een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. Dat is het hoogste niveau in zestien jaar. Door lenen duurder te maken, remt de Fed de vraag in de economie af en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Dat heeft wel een keerzijde. Zo kan de economie door de afnemende vraag in een recessie belanden.

De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in mei af tot 4 procent. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedselprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hardnekkig hoog en kwam uit op 5,3 procent.