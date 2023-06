Toezichthouder VS klaagt Amazon aan om dwingende abonnementen

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft opnieuw Amazon aangeklaagd. Het webwinkelconcern wordt ervan beschuldigd miljoenen consumenten zonder toestemming in te schrijven voor een betaalde abonnementsdienst. Het zou voor consumenten bovendien moeilijk zijn om hun abonnement vervolgens op te zeggen.

Het gaat om de dienst Amazon Prime, waarmee klanten van Amazon tegen betaling gebruik kunnen maken van onder meer snellere en gratis verzending. In de Verenigde Staten betalen Prime-leden daar jaarlijks 139 dollar voor, omgerekend bijna 127 euro, goed voor een groot deel van de inkomsten van de webwinkel. Wereldwijd heeft de dienst ruim 200 miljoen leden.

“Amazon heeft mensen misleid en gevangen in terugkerende abonnementen zonder hun toestemming, waardoor gebruikers niet alleen gefrustreerd zijn, maar die hen ook aanzienlijk geld hebben gekost”, laat FTC-voorzitter Lina Khan weten in een verklaring.

In de aanklacht, die werd ingediend bij de federale rechtbank in Seattle, stelt de FTC dat Amazon “manipulatieve, dwingende of misleidende interfaceontwerpen, bekend als ‘dark patterns’, heeft gebruikt om consumenten te verleiden zich in te schrijven voor automatisch verlengende Prime-abonnementen”. Het is niet de eerste aanklacht van FTC tegen Amazon. Onlangs stemde de webwinkel er nog mee in 30,8 miljoen dollar te betalen om te schikken in twee privacyzaken. De ene zaak had betrekking op Ring-videodeurbellen, de andere op de slimme speaker van het bedrijf Alexa.