FedEx zakt op Wall Street, beleggers wachten op Powell

FedEx behoorde woensdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse post- en pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Ook viel de winstverwachting voor het hele jaar lager uit dan voorzien. Financieel topman Michael Lenz van FedEx liet daarnaast weten met pensioen te gaan. Het aandeel zakte 1,8 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig, na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers wachten vooral op de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen in het Congres. Beleggers hopen dat hij meer duidelijkheid verschaft over het toekomstige rentebeleid. Vorige week besloot de Federal Reserve te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie.

Ook de relatie tussen de Verenigde Staten en China hield de gemoederen bezig. Zo noemde de Amerikaanse president Joe Biden zijn Chinese collega Xi Jinping “een dictator”. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de uitspraken van Biden “een openlijke politieke provocatie”. Een dag eerder had de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken nog een ontmoeting met Xi. Blinken was juist in China om de spanningen tussen de twee landen te verminderen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 33.910 punten. De brede S&P 500 daalde ook 0,4 procent tot 4373 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 13623 punten.

Tesla opende vrijwel gelijk, na een adviesverlaging door Barclays. De analisten van de Britse bank adviseren beleggers om wat winst te nemen na de sterke koersstijging van het aandeel. De fabrikant van elektrische auto’s won dinsdag nog ruim 5 procent na het nieuws dat concurrent Rivian de oplaadpoorten van Tesla in zijn elektrische auto’s gaat inbouwen. Ook zei topman Elon Musk na een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi dat Tesla waarschijnlijk flink zal investeren in India.

Google-moederbedrijf Alphabet zakte 0,8 procent. De Duitse concurrentiewaakhond heeft kritiek geuit op het infotainmentsysteem van Google in auto’s en zei dat de bundeling van diensten de Amerikaanse technologiegigant een oneerlijk voordeel zou kunnen geven ten opzichte van concurrenten.

De euro was 1,0916 waard tegen 1,0902 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef vrijwel gelijk op 71,20 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 75,75 dollar per vat.