Duitse waakhond maant Google om software voor auto’s

Google moet in Duitsland mogelijk stoppen met het meeleveren van kaartendienst Google Maps, appwinkel Play Store en slimme assistent Google Voice met zijn besturingssysteem voor auto’s. De Duitse mededingingswaakhond Bundeskartellamt vindt dat Google met de verplichte koppeling van die diensten met Android Automotive mogelijk concurrentie beperkt.

Google probeert met Android Automotive een belangrijke leverancier voor de auto-industrie te worden. Dat is een besturingssysteem voor de boordcomputer in auto’s, waarmee alles kan worden bestuurd, van de airco tot de radio, navigatie en bellen. Onder meer in auto’s van het Zweeds-Chinese merk Polestar, Volvo en Renault is dat ingebouwd.

Maar het Bundeskartellamt vindt dat Google, dat met Android op telefoons en computers al alom aanwezig is, zijn positie gebruikt om ook de automarkt te veroveren. Ook het feit dat Google alleen reclame-inkomsten deelt met autofabrikanten die beloven alleen Googles slimme assistent te installeren of Googles diensten als standaard in te stellen, is mogelijk in strijd met de Europese mededingingsregels.

“Door dergelijke instellingen ontstaat het risico dat alternatieve diensten niet worden opgemerkt en dus ook nauwelijks worden gebruikt”, stelt de Duitse toezichthouder. “Google heeft dergelijke praktijken al gebruikt bij mobiele apparaten om zijn marktpositie te vergroten.”