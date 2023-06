Krant: grote bedrijven eisen strengere emissieregels voor trucks

Tientallen grote bedrijven eisen dat de Europese Unie strengere regels invoert voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Multinationals als Heineken, Nike en Ikea hopen dat ambitieuzere doelstellingen in het landenblok ook voor meer investeringen van autofabrikanten in elektrische vrachtauto’s zorgen, schrijft Financial Times (FT).

“We zijn er klaar voor en hebben uitstootloze trucks gekocht, maar we hebben er meer nodig in zowel aantal als variatie”, staat in de door 41 bedrijven ondertekende brief die FT heeft ingezien.

De briefschrijvers, waar ook logistiek concern Maersk en voedingsmiddelengigant Nestlé bij horen, willen dat de EU de verplichte CO2-reductie voor zware trucks aanscherpt naar minstens 65 procent in 2030. In de huidige plannen van de Europese Commissie is dat 45 procent. Dat zou van essentieel belang zijn om de algehele uitstoot van broeikasgassen in de EU in dat jaar met 55 procent te hebben verlaagd.

Volgens FT versturen de bedrijven de brief maandag naar het Europees Parlement en milieuministers van de lidstaten. De oproep valt samen met gesprekken binnen het Europees Parlement over mogelijke aanpassingen aan de voorstellen van de Europese Commissie voor schoner vrachtverkeer, schrijft de zakenkrant.

Op dit moment is het aanbod elektrische trucks nog erg klein. Ze zijn lastiger in te zetten dan bijvoorbeeld elektrische personenauto’s, omdat ze veel meer gewicht moeten vervoeren en vaak ook langere afstanden afleggen. Dat zou betekenen dat ze ook veel zwaardere batterijen nodig hebben.