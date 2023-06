Geen grote stroomaansluitingen in Brabant voor minstens vijf jaar

Brabantse bedrijven en instellingen die veel elektriciteit verbruiken kunnen de komende vijf tot tien jaar geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen, meldt de gemeente ’s-Hertogenbosch. De druk op het elektriciteitsnet is te hoog en netbeheerder Enexis zegt al heel veel aanvragen te hebben.

De gemeente zegt “enorm te balen” van de maatregel. “De afnamestop betekent dat onze economische ambities en die van onze ondernemers ernstig worden beperkt. Dit is geen goed signaal. Het belemmert bovendien de mogelijkheden van vooral grotere bedrijven om aardgasloos te worden”, aldus de gemeente.

De problemen met het stroomnet in Brabant zijn al langer bekend. Ook in veel andere delen van het land krijgen bedrijven van de regionale netbeheerders geen nieuwe aansluiting of uitbreiding op het net door capaciteitsproblemen. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven loopt het stroomnet al enkele jaren vol op verschillende punten in het land.