Speciaalchemiebedrijf Corbion verliest fors op voorzichtig Damrak

Speciaalchemiebedrijf Corbion is maandag hard onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De maker van onder meer voedingsingrediënten moest een kleine 11 procent inleveren nadat analisten van ING het koersdoel voor het aandeel flink hadden teruggeschroefd en hadden gewaarschuwd dat het bedrijf zijn doelstellingen voor 2025 waarschijnlijk niet zal halen. Corbion was de grootste daler in de MidKap.

Verder was het beeld op het Damrak gemengd, met een licht hogere AEX-index maar verliezen bij de kleinere fondsen. De hoofdindex sloot met een plus van 0,1 procent op 757,5 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 879,4 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt daalden 0,1 procent, Parijs kreeg er 0,3 procent bij. Er is deze week aandacht voor de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra, die maandag is begonnen.

Op de aandelenbeurs in Moskou werd ook gehandeld, ondanks dat de burgemeester van de Russische hoofdstad een vrije dag heeft afgekondigd na de Wagneropstand. De muitende huurlingen kwamen zaterdag in opstand tegen de Russische legerleiding, maar maakten rechtsomkeert nadat hun baas Jevgeni Prigozjin akkoord ging met een voorstel van het Kremlin. De toonaangevende MOEX-index in Moskou verloor 1,5 procent. De Russische roebel daalde aanvankelijk fors in waarde, maar maakte dat verlies snel goed.

Verzekeraar NN Group (plus 2,6 procent) profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan en stond in de kopgroep van de AEX. Bank ABN AMRO had met een plus van 2,8 procent nog een iets betere dag. Bierfabrikant Heineken sloot de rij met een min van 1,5 procent.

In Londen maakte Aston Martin een koerssprong van een kleine 11 procent. Beleggers reageerden verheugd op de strategische samenwerking van de Britse sportwagenfabrikant en de Amerikaanse maker van elektrische auto’s Lucid. AB Foods daalde een kleine 1 procent, ondanks dat het Britse moederbedrijf van Primark de verkopen van de kledingketen in het afgelopen kwartaal flink zag stijgen.

De olieprijzen gingen licht omhoog door de onrust in Rusland. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 69,16 dollar en Brentolie werd 0,2 procent duurder op 73,96 dollar. De euro was 1,0917 waard, tegen 1,0889 dollar op vrijdag.