Oegandezen klagen Frans oliebedrijf TotalEnergies aan

Een groep van 26 Oegandezen klaagt bij een rechtbank in Parijs het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies aan vanwege vermeende schendingen van mensenrechten door grote olieprojecten van het bedrijf in Oeganda. Ze willen daarvoor schadevergoedingen. Tegelijkertijd waren er protesten van klimaatactivisten bij het kantoor in Londen van TotalEnergies over zijn projecten in Oeganda.

De klagers worden bijgestaan door organisaties uit Frankrijk en Oeganda. TotalEnergies werkt in het Afrikaanse land aan de ontwikkeling van het grote Tilenga-olieveld, wat deels in een nationaal park ligt. Ook is het bedrijf betrokken bij de aanleg van een 1500 kilometer lange pijpleiding om olie vanuit Oeganda te vervoeren naar de kust van Tanzania. Die leiding loopt door meerdere natuurgebieden.

In de aanklacht staat dat de projecten van TotalEnergies in Oeganda ernstige schade hebben toegebracht aan land en levensonderhoud. Door die projecten konden de klagers namelijk geen gebruik maken van hun land, waardoor hun eigendomsrechten werden geschonden. Dat leidde weer tot ernstige voedseltekorten voor sommige families, aldus de aanklacht.

Ook zegt de groep dat er overstromingen zijn geweest van dorpen door werkzaamheden aan het Tilenga-project en dat sommige klagers zijn bedreigd en zelfs gearresteerd na klachten over olieprojecten in Oeganda en mensenrechtenschendingen. Het is niet duidelijk hoeveel geld wordt geƫist van TotalEnergies.

“Het is onacceptabel dat buitenlandse oliebedrijven uitzonderlijk hoge winsten blijven maken, terwijl de gemeenschappen die worden geraakt door hun projecten worden lastiggevallen, ontheemd raken, amper gecompenseerd worden en in bittere armoede leven op hun eigen land”, aldus de directeur van de Oegandese tak van milieuorganisatie Friends of the Earth.

Bij het protest in Londen door actiegroep Just Stop Oil werd het kantoor van TotalEnergies in zakendistrict Canary Wharf met zwarte en oranje verf besmeurd. De actievoerders zeggen ook dat het bedrijf mensenrechten schendt in Oeganda. De politie deed meerdere arrestaties.