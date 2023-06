Techinvesteerder Prosus grote winnaar op voorzichtig Damrak

Prosus was dinsdag de grote winnaar onder de hoofdfondsen op het Damrak. De techinvesteerder maakte zijn definitieve jaarcijfers bekend en bevestigde dat de jaarwinst flink is gedaald door een lagere bijdrage van zijn belang in het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent. Beleggers waren echter verheugd op de plannen van het bedrijf om de complexe eigendomsstructuur met het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers te vereenvoudigen. Het aandeel werd dik 6 procent hoger gezet.

De stemming op de Europese beursvloeren bleef echter terughoudend door de vrees voor verdere renteverhogingen. Zo zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra dat de rente in het eurogebied in juli verder zal worden verhoogd. Volgens Lagarde is de inflatie nog altijd te hoog en is het onwaarschijnlijk dat de ECB op korte termijn kan zeggen dat de rente zijn piek heeft bereikt. Daarmee lijkt ze voor te sorteren op verdere verhogingen na juli.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 757,74 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 873,95 punten. Ook de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zagen eerdere winsten verdampen en verloren rond de 0,1 procent.

De chipbedrijven Besi en ASMI stonden onderaan in de AEX, met minnen van 2 procent en 1,8 procent. Chipmachinemaker ASML hield het verlies beperkt tot 0,3 procent. NN Group (plus 0,9 procent) zette de opmars voort dankzij een nieuwe adviesverhoging. De verzekeraar kreeg dit keer een koopadvies van analisten van Deutsche Bank. Het aandeel NN won een dag eerder al 2,6 procent na een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway bovenaan met een plus van bijna 4 procent. Corbion zette de daling voort met een min van 2,5 procent. Het speciaalchemiebedrijf raakte een dag eerder al 11 procent kwijt na een negatief analistenrapport van ING.

Avantium steeg 1,8 procent. Het chemiebedrijf heeft een belangrijke erkenning gekregen van de internationale non-profitorganisatie Association of Plastic Recyclers (APR) voor zijn productie van bioplastics. Houtveredelaar Accsys werd dik 2 procent meer waard dankzij goed ontvangen resultaten.

De euro was 1,0941 waard, tegen 1,0917 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 68,58 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent minder, op 73,32 dollar per vat.