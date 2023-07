Netflix stijgt op lager Wall Street na adviesverhoging

Netflix behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag. Analisten van Goldman Sachs haalden de streamingsdienst van hun verkooplijst af. Volgens de kenners van de zakenbank heeft het management sterker dan verwacht ingegrepen om het delen van wachtwoorden aan te pakken en zal Netflix de komende tijd profiteren van nieuwe series. Het aandeel won bijna 2 procent.

De algehele stemming op Wall Street was negatief. Beleggers wachten vooral op de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Amerikaanse centrale bank. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft al laten doorschemeren dat de rente verder zal worden verhoogd, na de korte pauze in juni. Beleggers hopen echter dat het einde van de renteverhogingen nu wel in zicht komt. Daarnaast kwamen er nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 34.298 punten en de brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4444 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omlaag naar 13.811 punten.

Tesla steeg bijna 1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s verscheepte afgelopen maand 93.680 auto’s van zijn fabriek in Shanghai. Dat waren er bijna 20 procent meer dan vorig jaar. Maandag won het aandeel Tesla al bijna 7 procent nadat was gebleken dat de fabrikant afgelopen kwartaal een recordaantal elektrische auto’s heeft afgeleverd.

Rivian ging verder omhoog en kreeg er dik 2 procent bij. De concurrent van Tesla maakte maandag al een koerssprong van 17 procent doordat de fabrikant van elektrische auto’s in het tweede kwartaal meer voertuigen dan verwacht wist af te leveren.

Meta Platforms won 0,5 procent. Het moederbedrijf van Facebook lanceert binnenkort een app die moet gaan concurreren met Twitter. Threads, zoals de app heet, zal volgens een vermelding in de App Store van Apple vanaf 6 juli beschikbaar zijn. Het nieuws komt slechts een paar dagen nadat Twitter een “tijdelijke” limiet aankondigde voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen.

De euro was 1,0896 dollar waard, tegen 1,0897 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 71,65 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 76,51 dollar per vat.