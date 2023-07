Binnenvaart houdt dalende waterstand Rijn goed in de gaten

De Nederlandse binnenvaart houdt de waterstand van de Rijn goed in de gaten. De waterstand van de belangrijkste waterweg van Europa voor goederenvervoer is aan het dalen en dat kan problemen veroorzaken voor binnenvaartschepen. Als het waterpeil van de rivier erg sterk daalt, kunnen schepen minder vracht vervoeren en hebben ze ook minder ruimte om te manoeuvreren.

Het waterpeil van de Rijn wordt onder meer gemeten ter hoogte van de Duitse plaats Kaub, tussen Koblenz en Mainz. De Duitse overheidsdienst Wasserstra├čen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) denkt dat de waterstand deze week kan dalen tot circa 1 meter boven dit meetpunt, in vaktermen de pegel van Kaub. Er komt deze week een hittegolf aan in grote delen van Duitsland, waaronder in de regio Boven-Rijn.

Een woordvoerster van brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. “Het is wel zorgelijk, maar we zijn nog niet ontzettend zenuwachtig.” Schepen kunnen namelijk nog wel varen met een waterpeil tot circa 30 centimeter, maar de grootste schepen zijn dan wel uitgevaren. Volgens KBN kunnen schippers goed anticiperen op dalende waterstanden door te kijken hoeveel lading ze mee kunnen nemen bij welke waterstand.

Vanwege enorme droogte in augustus vorig jaar zakte de waterstand bij Kaub nog tot 30 centimeter, waardoor de binnenvaart wel ernstig werd ontregeld. Dat is onder de grenswaarde waarbij het voor schippers niet meer mogelijk is om goederen te vervoeren naar locaties ver boven Kaub. Op de Beneden- en de Midden-Rijn is dat dan nog wel mogelijk. Het stuk Rijn rond Kaub, vlakbij de bekende Lorelei-rots, is vlak en smal met dus weinig bewegingsruimte.

KBN stelt wel dat lage en ook hoge waterstanden fenomenen zijn die elk jaar terugkomen en waar schippers prima op kunnen anticiperen.