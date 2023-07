Verkoop elektrische auto’s Mercedes-Benz hard omhoog

De verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto’s van Mercedes-Benz is in het tweede kwartaal zeer sterk gegroeid. Volgens het Duitse concern sprong de verkoop van die auto’s zoals de EQA en EQB met 123 procent omhoog naar 56.300 stuks, vergeleken met een jaar eerder.

Mercedes-Benz heeft een doelstelling om in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen in markten waar dat mogelijk is. Er moet namelijk wel goede infrastructuur zoals laadpalen aanwezig zijn.

De totale verkoop van het merk uit Stuttgart steeg met 6 procent tot 515.700 passagiersvoertuigen. Daaronder vallen ook plug-in hybrides. Ook had Mercedes-Benz succes met zijn luxemerken AMG en Maybach en de dure terreinwagen G-Klasse. In april rolde nog de 500.000ste auto van de G-Klasse van de band in de fabriek in het Oostenrijkse Graz.

Het merk zag in Europa, Noord-Amerika en Aziƫ, de grootste markt voor Mercedes-Benz, de verkopen toenemen.