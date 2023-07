Volkswagen-groep verkocht meer auto’s in eerste jaarhelft

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer auto’s verkocht dan in die periode van vorig jaar. De verkoop van merken als Volkswagen, Audi, Seat en Porsche klom wereldwijd met bijna 13 procent tot 4,37 miljoen voertuigen.

De groei is onder meer te danken aan verbeteringen in toeleveringsketens, waardoor meer auto’s geleverd kunnen worden. Vorig jaar hadden autofabrikanten nog te kampen met tekorten aan chips en andere onderdelen. Die productieachterstanden bij het grootste autobedrijf van Europa worden nu weggewerkt.

Het bedrijf deed vooral goede zaken in West-Europa. Daar nam de verkoop met bijna 27 procent toe tot 1,64 miljoen voertuigen. In China, de grootste markt voor Volkswagen, daalde de verkoop juist licht.

Het concern uit Wolfsburg meldde verder dat de verkoop van volledig elektrische auto’s in de eerste helft met bijna 50 procent is toegenomen tot 321.600 stuks. In Europa ging het om een plus van 68 procent tot 217.100 wagens. Volkswagen zegt Europees marktleider te zijn met elektrische auto’s.