Aandacht voor Philips en TomTom op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Philips en TomTom. Zorgtechnologieconcern Philips bevestigde afgelopen weekeinde dat ongeveer 530 Amerikanen persoonlijke schadeclaims hebben ingediend tegen het bedrijf wegens gezondheidsklachten als gevolg van gebreken zijn slaapapneu-apparaten. Bij de presentatie van de kwartaalresultaten in april ging het nog om ongeveer vierhonderd zaken.

TomTom kwam met resultaten. De navigatiespecialist is positiever gestemd over de omzetgroei dit jaar en verhoogt zijn prognoses voor de inkomsten. Het bedrijf profiteert van een stijging van de autoverkopen en een hogere productie van de autofabrikanten die zijn kaarten en navigatiediensten afnemen zoals Volkswagen, Renault, Hyundai en Peugeot. TomTom heeft daardoor naar eigen zeggen een sterke eerste jaarhelft achter de rug.

Beleggers krijgen het vooral later deze week druk met kwartaalcijfers van grote bedrijven. In Nederland opent chipmachinefabrikant ASML woensdag zijn boeken. In de Verenigde Staten komen op die dag onder andere autoproducent Tesla en streamingdienst Netflix met cijfers.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin van de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. De beurzen in Shanghai en Shenzhen gingen maandag omlaag na een tegenvallende groei van de Chinese economie. Die groeide in het tweede kwartaal met 6,3 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei van ruim 7 procent. In Hongkong bleven de financiƫle markten dicht vanwege tyfoon Talim. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

Het aandeel van Euronext zal mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. De kenners van de Franse bank Exane BNP Paribas haalden de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs van de verkooplijst af.

Ook Vivoryon Therapeutics staat in de belangstelling. Het biotechnologiebedrijf presenteerde afgelopen weekeinde tijdens de Alzheimer’s Association International Conference in Amsterdam een update over zijn behandeling tegen de ziekte. Het bedrijf sprak daarbij van bemoedigende resultaten van zijn onderzoeken.

De euro was 1,1229 dollar waard, tegen 1,1236 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 74,66 dollar. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper, op 79,09 dollar per vat.