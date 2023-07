Luxeconcern Richemont ziet opleving verkopen in China

Hoewel de Chinese economische groei tegenvalt, trekt de vraag naar de sieraden en luxeproducten van Richemont, bekend van merken als Chloé en Cartier, er wel aan. Het Zwitserse luxeconcern merkte afgelopen kwartaal een opleving van de verkopen in China. De plus daar compenseerde een lichte daling van de omzet in Noord- en Zuid-Amerika.

Alles bij elkaar ging er 5,3 miljard euro omzet in de boeken. Dat komt neer op een toename van 19 procent als wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten. De omzet steeg met 40 procent in de regio Azië en het Pacifisch gebied, maar daalde onverwachts met 2 procent in de Amerika’s. In Europa gingen de verkopen met 11 procent omhoog, onder meer geholpen door de uitgaven van toeristen uit de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en China. Over de gehele linie laten de cijfers zien dat de vraag op niveau blijft voor sieradenmerken zoals Cartier en Van Cleef & Arpels, maar ook de luxe horloges van Vacheron Constantin en IWC blijven goed verkopen.

De wisselkoersen pakten wel ongunstig uit voor het bedrijf. Wanneer die in de cijfers worden meegenomen, komt de omzet maar 14 procent hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Vorige week waarschuwde de rivaliserende horlogemaker Swatch al dat wisselkoerseffecten dit jaar op de verkoop zullen wegen. Dit komt doordat de Zwitserse frank momenteel wordt verhandeld rond het hoogste punt in acht jaar ten opzichte van de dollar. Richemont heeft in zijn update geen cijfers over de winst naar buiten gebracht.

Richemont is niet het enige bedrijf in de luxebranche dat last heeft van tegenvallende verkopen in Noord- en Zuid-Amerika. Concurrent Burberry meldde onlangs ook al een omzetdaling in die regio, vooral als gevolg van een zwakkere vraag uit de Verenigde Staten. Richemont-voorzitter Johann Rupert waarschuwde er in mei ook al voor dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie niet zo goed waren.

Inmiddels is duidelijk dat de Chinese economie zich ook niet zo goed ontwikkelt als veel kenners hadden gehoopt. Maandag eerder op de dag werd bekend dat de Chinese economie in het tweede kwartaal met 6,3 procent is gegroeid. Dat was een behoorlijke tegenvaller voor economen. De kenners hadden vooraf gerekend op een groei van ruim 7 procent.