Japan wil wereldwijd systeem voor aanleg gasvoorraden

De Japanse regering wil een voorstel doen bij het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voor een wereldwijd systeem voor de aanleg van gasvoorraden. Dat zeggen ingewijden bij de Japanse overheid tegen persbureau Bloomberg. De landen van het IEA hebben al strategische voorraden aan olie en daar zou een vergelijkbaar systeem voor aardgas bij moeten komen, aldus Tokio.

Japan denkt dat die strategische gasvoorraden kunnen helpen bij het voorkomen van tekorten en het stabiliseren van prijzen. De regering zal het voorstel indienen op een conferentie die dinsdag in Tokio wordt gehouden. Dat evenement genaamd LNG Producer-Consumer Conference wordt georganiseerd door het Japanse ministerie van Handel in samenwerking met het IEA.

Het Japanse plan zou dan in februari op de agenda moeten worden gezet voor een ministerieel overleg bij het IEA. Vorig jaar zorgde de oorlog in Oekraïne voor grote onrust op de gasmarkt omdat de leveringen uit Rusland aan Europa sterk waren afgenomen. Daardoor schoot de gasprijs omhoog en waren er zelfs zorgen over tekorten in de winter. Europa is vervolgens veel meer gas uit de rest van de wereld gaan importeren. De landen van de Europese Unie hebben doelstellingen voor de opslag van gas.

De strategische olievoorraden worden bijvoorbeeld aangesproken om zeer sterk stijgende brandstofprijzen tegen te gaan of bij natuurrampen waardoor de olieproductie wordt geraakt.