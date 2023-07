Branche: 80 procent meer warmtepompen verkocht eerste helft 2023

Leveranciers van warmtepompen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 85.000 warmtepompen verkocht in de woningbouw. Volgens de Vereniging Warmtepompen, de brancheorganisatie voor warmtepompleveranciers, is dat een stijging van 80 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Voor de rest van 2023 verwacht de brancheorganisatie de eerder gestelde doelstelling van 170.000 verkochte warmtepompen te kunnen realiseren. Dat zou dan een groei zijn van 60 procent in vergelijking met 2022. Ruim 50.000 daarvan zal de nieuwbouw voor zijn rekening nemen, schat de Vereniging Warmtepompen.

De overige naar schatting 120.000 warmtepompen gaan richting bestaande woningen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2022. De brancheorganisatie verwacht dat de groei na dit jaar verder zal doorzetten. Zo lopen de materiaaltekorten terug en daarmee ook de levertijden. Daardoor komt een deel van de groei door nalevering van openstaande bestellingen, naast dat er sprake is van autonome groei, aldus de Vereniging Warmtepompen.