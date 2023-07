AEX werkt verlies weg onder aanvoering Randstad

De AEX-index op het Damrak wist dinsdag een eerder verlies weg te werken, mede dankzij een stevige koerswinst van Randstad. De uitzender was met een plus van 2,5 procent de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Techinvesteerder Prosus kampte met flinke koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en stond met een min van ruim 2 procent onderaan.

De stemming op de beursvloeren bleef terughoudend. Wel zorgde Klaas Knot voor enig optimisme bij beleggers. De baas van De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde dat het nog allesbehalve zeker is dat de rente in de eurozone na de vergadering van volgende week verder zal worden verhoogd.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de Amerikaanse banken Morgan Stanley en Bank of America, die later op de dag naar buiten komen. In Amsterdam wordt vooral gewacht op de resultaten van chipmachinemaker ASML, die woensdag op het programma staan. ASML (plus 0,9 procent) wist dinsdag wel wat te herstellen. Een dag eerder zakte het aandeel nog bijna 3 procent door berichten dat de exportbeperkingen voor de machines van het bedrijf naar China mogelijk nog strenger worden.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 775,48 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 912,31 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel onveranderd.

Bij de kleinere bedrijven zakte TomTom ruim 3 procent. De navigatiespecialist won een dag eerder nog bijna 9 procent na sterke resultaten en een verhoging van de omzetverwachting.

In Z├╝rich steeg Novartis 4,5 procent. De Zwitserse farmaceut verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na sterke kwartaalresultaten. Ook gaat het bedrijf voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en wil het de tak van generieke medicijnen Sandoz apart naar de beurs brengen.

Casino kelderde 12 procent in Parijs. Het noodlijdende Franse supermarktconcern blijft onderhandelen met de groep investeerders die onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky 1,2 miljard euro wil steken in het bedrijf. In Londen klom Ocado daarentegen dik 12 procent na goed ontvangen resultaten van de Britse onlinesupermarkt.

De euro was 1,1248 dollar waard, tegen 1,1238 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 74,69 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 78,99 dollar per vat.