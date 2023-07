IEA: Europese gasmarkt loopt deze winter nog steeds risico

De prijzen op de Europese aardgasmarkt kunnen deze winter nog steeds flink gaan bewegen, ook al lijkt de energiecrisis op zijn retour. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat nog altijd risico’s ziet.

Met name als het deze winter weer koud wordt op het Europese continent. “Een koude winter, in combinatie met een volledige stopzetting van de Russische gasleveringen via pijpleidingen aan Europa vroeg in het stookseizoen, zou de spanningen op de markt gemakkelijk kunnen doen toenemen”, stelt het IEA in een rapport.

Vorig jaar steeg de gasprijs in augustus nog, met pieken van meer dan 340 euro. Aanleiding waren toen de zorgen over tekorten in de winterperiode door gedaalde leveringen uit Rusland. Inmiddels zijn de gasprijzen een stuk lager.

Ook de afgelopen weken daalde de prijs nog, onder meer doordat gasleveringen uit Noorwegen weer toenemen na afronding van onderhoudswerkzaamheden aan installaties. Noorwegen is de belangrijkste gasleverancier aan Europa geworden door het wegvallen van een groot deel van de Russische leveringen door de oorlog in Oekraïne.

Maar als het in Europa langdurig gaat vriezen en groene energie als vloeibaar gemaakt aardgas (lng) onvoldoende soelaas bieden, dan kunnen de aardgasprijzen mogelijk stijgen tot 100 euro per megawattuur. Dat berekende de Amerikaanse bank Morgan Stanley eerder deze maand. In het geval van een zachte winter kunnen de prijzen dalen tot ongeveer 15 euro, aldus de bank. Ter vergelijking: maandag daalde de prijs tot 25 euro per megawattuur.