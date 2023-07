Bakkers: brood niet duurder na vervallen graandeal

Nederlanders hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over de prijs van brood, nu de deal over de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee is verlopen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB). Volgens NVB-directeur Wim Kannegieter hebben bakkerijen namelijk vaak langetermijncontracten afgesloten over de kostprijzen voor tarwe en graan.

Op korte termijn verwacht hij dan ook niet dat de consument iets zal merken. “Bovendien, bakkerijen halen hun graan voor het grootste deel uit Duitsland, Frankrijk en Nederland, niet uit Oekraïne. En ook met supermarkten zijn afspraken gemaakt over prijzen van broden”, legt Kannegieter uit.

De exportdeal verliep maandagavond, nadat Rusland niet akkoord was gegaan met een verlenging van de afspraken. Het land had daarvoor al meerdere keren gedreigd met het stopzetten van zijn medewerking. Rusland vindt namelijk dat de export van zijn eigen landbouwproducten onterecht wordt getroffen door belemmeringen die het gevolg zijn van internationale sancties. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt nu met Turkije en de Verenigde Naties de deal voort te zetten zonder Rusland.

Het Comité van Graanhandelaren, de brancheorganisatie voor bedrijven in de graanhandel, verwacht prijsstijgingen pas op de lange termijn. Al is het nog onzeker hoe de onderhandelingen over de graandeal nu verder gaan verlopen. “De prijzen zullen stijgen als er minder graan beschikbaar is”, zegt directeur Caroline Emmen. “Maar het is niet zo dat we ons in Nederland zorgen moeten maken over ons voedsel.”

De graanprijzen op de beurs in Chicago gingen dinsdag omhoog als reactie op de Russische opzegging. Graananalist bij de Rabobank Dennis Voznesenski verwacht dat de graanprijzen beweeglijk zullen blijven, totdat duidelijk is wat het effect is. “De belangrijkste vraag zal zijn of Oekraïne blijft exporteren via de Zwarte Zee zonder de veiligheid van de graancorridor”, stelt hij.

Overigens kan de benaming van de graandeal wel wat verwarrend zijn. Ruim de helft van de verscheepte lading sinds het sluiten van de deal betreft namelijk maïs, komt naar voren uit data van de Verenigde Naties. Slechts iets meer dan een kwart van de verhandelde goederen bestaat uit graan en tarwe.