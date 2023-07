Verbod supermarkten in Brussel op weggooien onverkocht voedsel

Grote supermarkten in Brussel zijn vanaf volgend jaar verplicht hun onverkochte voeding te doneren aan de voedselhulp. Het gaat om winkels met een oppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter en alle voedingsmiddelen die op één dag voor de houdbaarheidsdatum niet verkocht zijn.

Dat heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten, meldt minister Alain Maron (Milieu en Welzijn). “Er wordt nog te veel bruikbaar onverkocht voedsel weggegooid in Brussel. Door donatie verplicht te maken kunnen we de voedselhulpverenigingen ondersteunen en voedselverspilling tegengaan”, twittert hij.

Veel supermarkten in de hoofdstad van België doneren al onverkocht voedsel aan hulpverenigingen. Daar doen 70.000 mensen een beroep op voedselhulp. Maron vindt het “onaanvaardbaar dat we nog altijd tonnen eetbaar voedsel weggooien”. De supermarkten moeten overeenkomsten sluiten met organisaties die actief zijn in de voedselhulp.