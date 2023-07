Pluimveehoudersbond: minder vrije-uitloopeieren in supermarkt

Het aantal vrije-uitloopeieren in de supermarkten zal komende tijd dalen, denkt voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) Bart-Jan Oplaat. Reden is de onzekerheid van pluimveehouders over de ophokplicht.

Vanwege de vogelgriep gold sinds vorig jaar herfst een landelijke ophokplicht voor vogels. Dat betekende dat eieren die normaal als zogenoemde vrije-uitloopeieren verkocht worden, nu in de winkel lagen als scharreleieren. Om een ei het stempel ‘vrije uitloop’ te mogen geven, moet een kip immers naar buiten kunnen. Sinds begin juli is de ophokplicht in het grootste deel van het land opgeheven, en dus liggen er weer vrije-uitloopeieren in de supermarkt. Het aandeel vrije-uitloopeieren is gewoonlijk zo’n 20 procent, zegt Oplaat.

Pluimveehouders laten de kippen die ze al hadden weer naar buiten nu de ophokplicht van de baan is, legt Oplaat uit. Maar volgens hem kiezen veel boeren er bij de aanschaf van nieuwe kippen voor om die in te zetten voor scharreleieren. Kippen leven doorgaans zo’n twee jaar, “dus de boer moet zich voor een hele lange tijd vastleggen”.

En dat terwijl de ophokplicht ook weer terug kan komen, want de vogelgriep gaat nog steeds rond. Maandag werd bekend dat het virus op een biologisch bedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) was vastgesteld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) liet dinsdag weten dat de ophokplicht nu niet meteen terugkomt. Maar als er aanleiding toe is, wordt de beslissing om de maatregel te schrappen wel heroverwogen.

De NVP hoopt dat een vaccin tegen de vogelgriep de oplossing gaat bieden. De universiteit in Wageningen toonde eerder dit jaar aan dat twee vaccins mogelijk effectief zijn. Proeven in de praktijk moeten uitwijzen of dat daadwerkelijk zo is. De eerste resultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht, meldde het ministerie van LNV in maart.

Oplaat benadrukt dat een vaccin alleen nuttig is als er op Europees niveau afspraken over worden gemaakt. Ongeveer de helft van de in Nederland geproduceerde eieren gaat naar het buitenland. Als omringende landen eieren van gevaccineerde kippen niet accepteren, “is dat het einde van de sector”.

Boeren die biologische eieren produceren hebben overigens geen last van de ophokplicht, legt Oplaat uit. Als die kippen naar binnen moeten, mogen de eieren nog steeds als biologisch worden verkocht.