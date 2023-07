Britse appontwikkelaars eisen 1 miljard dollar van Apple

Apple is het doelwit van een zogeheten collectieve rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk waarin een schadevergoeding van meer dan 1 miljard dollar wordt geëist van de Amerikaanse iPhone-maker. De claimzaak is aangespannen door Sean Ennis, hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit van East Anglia in de Engelse stad Norwich, namens 1500 Britse appontwikkelaars.

De ontwikkelaars zijn boos over de hoge prijs die Apple in rekening brengt voor de verkoop van apps via zijn eigen winkel. “Apple heeft misbruik gemaakt van zijn dominante marktpositie door buitensporige commissies in rekening te brengen van 30 procent op apps en in-app-aankopen”, verklaarde Ennis.

Volgens Ennis heeft Apple een dominante positie op de markt van apps voor iOS-apparaten zoals de iPhone en iPad, aangezien de App Store van Apple het enige beschikbare kanaal is voor het distribueren van apps naar gebruikers van deze apparaten. Apple ligt in de Verenigde Staten en Europa al onder vuur vanwege zijn stevige greep op de App Store en het onvermogen van app-ontwikkelaars om hun producten rechtstreeks aan de klanten van Apple te verkopen.

Apple schikte eerder al voor 100 miljoen dollar een claimzaak van kleine appmakers in de VS. Niet alleen appontwikkelaars, maar ook grotere bedrijven als Spotify klagen over de oneerlijke concurrentie van Apple. De Zweedse muziekstreamingdienst heeft de Europese Commissie gevraagd om het machtsmisbruik van Apple aan te pakken.

De Duitse mededingingsautoriteit plaatste Apple eerder dit jaar al onder verscherpt toezicht omdat het in meerdere sectoren veel macht heeft. Apple bepaalt namelijk via zijn miljarden verkochte iPhones voor een groot deel tot welke apps smartphonebezitters toegang krijgen en op welke manier.