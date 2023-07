Sportmerk Puma doet goede zaken met verkoop in Europa en Azië

De Duitse fabrikant van sportkleding, sportschoenen en andere accessoires Puma heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet. Het bedrijf deed goede zaken met zijn verkopen in Europa en Azië.

De omzet klom op jaarbasis met 6 procent tot 2,1 miljard euro. In de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika sprong de omzet met 25 procent omhoog en in Asia-Pacific, met onder meer China, was een plus van meer dan 24 procent te zien. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de omzet juist met ruim 4 procent. Dat kwam volgens Puma door een lagere verkoop in Noord-Amerika vanwege de macro-economische tegenwind en lagere verkoopprijzen bij sportwinkels.

Met name de verkoop van sportschoenen liep goed met een stijging van 18 procent. Maar ook kleding en accessoires werden meer aan de man gebracht. Puma zag de winst wel dalen vanwege hogere kosten voor onder meer marketing en negatieve wisselkoerseffecten.