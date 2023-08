Blik beleggers Amsterdam op kwartaalcijfers PostNL

De blik van beleggers op de beurs in Amsterdam is maandag onder meer gericht op de kwartaalcijfers van post- en pakketbezorger PostNL. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen en zei dat de resultaten in het tweede kwartaal beter waren dan het zelf had gedacht. Dat komt onder meer doordat PostNL de afgelopen maanden meer pakketten heeft verwerkt.

PostNL gaat nu voor dit jaar uit van een winst tussen de 100 miljoen en 130 miljoen euro. Dat is het resultaat voor aftrek van rente en belastingen. Eerder lag die bandbreedte nog tussen de 70 miljoen en 100 miljoen euro. Verder heeft het bedrijf de verwachte kosten voor de eerder aangekondigde reorganisatie bijgesteld van 20 miljoen naar 10 miljoen euro.

“We zijn blij dat we de verwachtingen voor het tweede kwartaal op rij hebben overtroffen”, aldus PostNL-topvrouw Herna Verhagen in een toelichting op de cijfers. Volgens haar is de hoeveelheid verwerkte pakketten eerder dan verwacht gegroeid. “Vooral de volumes van internationale klanten overstegen het niveau van vorig jaar.”

Bouwer Heijmans maakte bekend aan de slag te gaan met de nieuwbouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen op de TU Delft. Het ‘Physics’-pand zal naar verwachting in 2027 in gebruik worden genomen. Het bouwproject heeft een waarde van circa 130 miljoen euro voor Heijmans.

In Frankfurt kwam Siemens Energy met cijfers. Het Duitse energiebedrijf kampt met aanhoudende en kostbare problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Siemens Energy verwacht daardoor miljarden aan verliezen te lijden en gaat nu die activiteiten tegen het licht houden. In november moeten dan details gemeld worden over de plannen.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 772,71 punten. De Midkap klom 0,9 procent tot 918,09 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. Op Wall Street waren minnen tot 0,5 procent te zien.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde maandagochtend 0,2 procent tot 82,69 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 86,13 dollar per vat. De euro was 1,0982 dollar waard, tegen 1,1037 dollar bij het Europese beursslot op vrijdag.