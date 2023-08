Heijmans krijgt grote bouwopdracht van TU Delft

Bouwconcern Heijmans heeft een grote opdracht gekregen van de TU Delft. Het beursgenoteerde bedrijf gaat aan de slag met de nieuwbouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Met de klus is circa 130 miljoen euro gemoeid.

Het nieuwe ‘Physics’-pand krijgt onder meer onderzoeksruimten zoals laboratoria. Ook moeten er ruimtes komen voor kantoorwerk en practicumlokalen.

Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in 2027 in gebruik kan worden genomen. Nog dit jaar start de ontwerpfase. Vervolgens moet er in de loop van volgend jaar worden begonnen met de sloop van de huidige bebouwing.

Volgens Heijmans wordt nog onderzocht of materialen uit de sloop een tweede leven kunnen krijgen in de nieuwbouw. Zowel het bouwbedrijf als de TU Delft vindt hergebruik van materialen namelijk belangrijk met het oog op duurzaamheid.

Voor Heijmans is het niet de eerste klus op een universiteit. De onderneming werkt al aan de Science Campus in Leiden en de TU in Eindhoven. Na de aanleg van de nieuwbouw in Delft zal Heijmans ook minimaal drie jaar het onderhoud van het gebouw voor zijn rekening nemen.