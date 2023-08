Ook ABN AMRO verdubbelt kwartaalwinst bijna door hogere rente

ABN AMRO is erin geslaagd om zijn kwartaalwinst fors op te voeren dankzij de gestegen rente. Het financiƫle concern meldde woensdag net als ING vorige week bijna een verdubbeling van de winst ten opzichte van een jaar terug. De hogere rente helpt de resultaten momenteel van alle banken vooruit. Zo hoeven ze nu zelf geen rente meer te betalen over geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen en kunnen ze betere marges maken op bijvoorbeeld spaargeld.

ABN AMRO hield in het tweede kwartaal onder de streep 870 miljoen euro over, waar een jaar geleden nog 475 miljoen euro winst in de boeken ging. Vooral de gestegen rente-inkomsten droegen bij aan de winstsprong. Ook vielen er voorzieningen vrij van geld dat de bank eerder apart had gezet omdat leningen mogelijk niet meer terugbetaald zouden worden.

ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal ook bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, maakte die bank vorige week bekend. Nederlands grootste bank zette van april tot en met juni zo’n 2,2 miljard euro winst in de boeken. Ook dat was vooral te danken aan de gestegen rente.

Bij beide grote banken valt op dat ze de spaarrente bij lange na nog niet zo ver hebben opgevoerd als de rentetarieven van de ECB zijn opgelopen. In Frankfurt staat de depositorente, het tarief dat de banken krijgen als ze hun geld bij de centrale bank stallen, inmiddels op 3,75 procent. Dat is het hoogste niveau in het bestaan van de ECB. ABN AMRO verhoogde de spaarrente begin deze maand naar 1,25 procent. Bij ING gaat de rente voor de meeste spaarders halverwege deze maand ook naar dat niveau. Maar er zijn kleinere banken waar de spaarrente inmiddels al veel hoger ligt.