SoftBank en Nikon zakken op lagere Japanse beurs

SoftBank en Nikon behoorden woensdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank, die onder andere belangen heeft in maaltijdbezorger DoorDash en webwinkelconcern Alibaba, leed afgelopen kwartaal opnieuw een miljardenverlies. Analisten en beleggers hadden echter op winst gehoopt. Het investeringsfonds Vision Fund van het bedrijf boekte wel voor het eerst in zes kwartalen weer een positief resultaat.

Kantoorverhuurder WeWork, waarin SoftBank ook een groot belang heeft, liet daarnaast weten “grote twijfels” te hebben over het voortbestaan van het bedrijf. De onderneming verwees daarbij naar de aanhoudende verliezen en de opzeggingen van de lidmaatschappen van zijn kantoorruimte. Het aandeel SoftBank werd 3,5 procent lager gezet.

Nikon kelderde 12 procent na tegenvallende resultaten. De camerafabrikant zag de nettowinst afgelopen kwartaal met bijna 80 procent afnemen. De Nikkei in Tokio daalde mede daardoor 0,3 procent. Elektronicaconcern Sony, die later op de dag met resultaten komt, verloor een fractie.

De Chinese beurzen gingen licht omlaag, nadat was gebleken dat de consumentenprijzen in juli voor het eerst in meer dan twee jaar zijn gedaald. Hoewel veel andere landen juist kampen met inflatie, ofwel stijgende prijzen, is in China sprake van deflatie. De dalende prijzen worden onder meer veroorzaakt door de zwakke vraag naar producten. Ook de producentenprijzen namen voor de tiende maand op rij af, mede door de afnemende buitenlandse vraag. Een dag eerder bleek al dat zowel de Chinese export als import vorige maand sterk is afgenomen door de dalende vraag naar goederen.

Beleggers hopen echter dat de zwakke economische cijfers zullen leiden tot meer steunmaatregelen van de Chinese overheid om het haperende herstel aan te jagen. De beurs in Shanghai verloor 0,4 procent en de Hang Seng-index in Hongkong hield het verlies beperkt tot 0,1 procent. De Kospi in Seoul steeg 1,2 procent, mede dankzij een koerswinst van 2,5 procent van het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung. De All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.