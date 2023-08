Tientallen Zeeuwse ondernemers uiten zorgen over vol stroomnet

Tientallen ondernemers hebben bij werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls hun zorgen geuit over de energievoorziening in de provincie. Vorige maand maakten netbeheerders TenneT en Stedin bekend dat het hoogspanningsnet in Zeeland de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootgebruikers.

VNO-NCW Zeeland heeft een enquĂȘte onder ondernemers uitgezet en heeft de afgelopen weken veel bezorgde ondernemers gesproken die zich afvragen hoe zij hun toekomstplannen kunnen realiseren zonder een adequate aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook Impuls Zeeland heeft aan Zeeuwse bedrijven gevraagd hun (verwachte) problemen te melden.

De provincie Zeeland deelt de zorgen en maakte maandag bekend dat er voor 26 september een bijeenkomst is belegd. Bedrijven kunnen dan in gesprek met TenneT en Stedin over de netcongestie en de gevolgen daarvan. “Onze rol is zorgen dat gesprekken gevoerd blijven worden en dat de gevolgen snel en scherp in beeld komen. Daarnaast hebben we een aanjagende rol voor een aantal projecten die we moeten versnellen”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (economie). Hij noemt als voorbeeld de 380kV hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. “Hierover voeren we deze week nog overleg met de minister van Energie en Klimaat.”

Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland, noemt de onzekerheid over de energievoorziening in de provincie onaanvaardbaar. “Bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en daarmee staat het vestigingsklimaat in onze provincie zwaar onder druk. Creativiteit en flexibiliteit zijn nu essentieel om oplossingen te vinden. Wij zetten onder meer in op de inrichting van lokale energienetwerken op bedrijventerreinen. Daarvoor is de medewerking van de netbeheerders en overheid onmisbaar.”