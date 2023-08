CO2-reductiedoelen Amazon niet concreet, bedrijf van lijst SBTi

Techconcern Amazon heeft de steun van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) verloren. Dat beoordeelt en controleert de doelstellingen voor CO2-vermindering van bedrijven, en wordt gesteund door de Verenigde Naties. Amazon heeft onvoldoende concrete doelen gesteld voor het terugdringen van zijn koolstofuitstoot.

Het SBTi helpt bedrijven bij het maken van plannen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, waarbij de organisatie zich laat leiden door de laatste wetenschappelijke kennis over klimaatverandering. Een van die doelen is het opwarmen van de aarde beperken tot maximaal 1,5 graad.

Een woordvoerster van Amazon geeft aan dat het bedrijf van plan is “te blijven samenwerken om een pad uit te stippelen”. Amazon zei in 2019 al dat het zijn CO2-uitstoot tot nul wilde terugbrengen tegen 2040. Zo werkt het bedrijf onder meer aan het elektrificeren van zijn wagenpark. Maar een gedetailleerde routekaart voor het reduceren van CO2 op andere manieren ontbreekt vooralsnog.

Bovendien is de uitstoot de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Ook trok Amazon eerder dit jaar een verduurzamingsdoelstelling in, die erop was gericht om in 2030 de helft van alle pakketten koolstofvrij te leveren. Volgens Amazon kwam daarvoor een doelstelling in de plaats die een bedrijfsbrede nuluitstoot nastreeft.

Het SBTi heeft van ongeveer 120 bedrijven de steun ingetrokken, waarvan Amazon de grootste marktwaarde had. Ruim 3200 bedrijven hebben nu door de SBTi goedgekeurde reductiedoelen, waaronder Microsoft en Apple. Ook FrieslandCampina en Air France-KLM hebben hun uitstoot laten valideren door de instantie.