Topman BAM wil meer woningbouw buiten grote stad

Nederland moet dringend meer woningbouw toelaten buiten de grote stad, bijvoorbeeld aan de rand van Almere waar veel ruimte is. Daarvoor pleit topman Ruud Joosten van BAM, het grootste bouwbedrijf van het land. “Er wordt nu vooral binnenstedelijk gebouwd. Dat zijn vaak kleine projecten met bijvoorbeeld maar dertig woningen.” Volgens Joosten zijn er juist grote projecten nodig.

Het is een oproep die vaker klinkt en waar in politiek Den Haag ook wel interesse voor is. Maar BAM heeft niet de indruk dat er heel veel gebeurt. “Er gaat ook grote vertraging plaatsvinden door de val van het kabinet”, voorziet Joosten. Hij is bang dat grote investeerders woningbouwplannen uitstellen omdat bijvoorbeeld duidelijkheid over beleid voor de huurmarkt langer op zich laat wachten.

Woonminister Hugo de Jonge maakte eerder wel omvangrijke woningbouwafspraken met alle twaalf provincies. Maar die provincies en ook gemeenten moeten die afspraken verder uitwerken in regionale woondeals. Daar loopt het spaak, geeft Joosten aan. “Er moet wel politieke wil zijn op lokaal niveau.” Het duurt vaak lang om vergunningen te krijgen. Er wordt gesteggeld over bestemmingsplannen en bezwaarprocedures zorgen voor extra vertraging.

Joosten stelt dat er vaart nodig is om er jaarlijks 100.000 woningen bij te krijgen, zoals het kabinet graag wil. Nu komt Nederland bij lange na niet aan dat aantal, de cijfers gaan juist omlaag. BAM wist in de eerste helft van dit jaar nog geen 500 woningen te verkopen, tegen meer dan 850 in dezelfde periode vorig jaar.

Deze afname komt ook door de recente dip in de huizenmarkt. Die wijt Joosten vooral aan de gestegen hypotheekrente en hoge inflatie. In juni en juli zag BAM wel al een kleine opleving van de woningverkopen. “Waarschijnlijk kregen mensen hun salarisstrookje op de mat en dachten ze: misschien kan ik die hypotheek toch betalen.”

BAM schat over heel dit jaar op zo’n 1500 verkochte huizen uit te komen, zo’n kwart minder dan in 2022. Nou is BAM maar één speler, benadrukt Joosten. Hij bedoelt dat zijn bedrijf nooit in zijn eentje 100.000 woningen per jaar kan neerzetten. Maar BAM zou zijn woningproductie komende jaren wel kunnen verdubbelen als er meer locaties komen om te bouwen.

Joosten ziet de woningmarkt nog steeds als speerpunt voor zijn bedrijf, want het tekort aan huizen blijft groot. “De huizenbouw komt op gang, niet volgend jaar maar daarna”, voorspelt hij. “En dan misschien niet meteen dat er 100.000 woningen in een jaar worden gebouwd. Maar die ‘uptick’ die komt er.”