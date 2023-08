Walmart stijgt licht op herstellend Wall Street na cijfers

Walmart, een van ’s werelds grootste supermarktconcerns, is na zijn kwartaalresultaten licht gestegen op de aandelenbeurs in New York. Het retailbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers verwacht. Ook werd het bedrijf positiever over de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Zowel de omzetverwachting als de winstprognose werd dan ook opnieuw opgeschroefd. Het aandeel werd 0,2 procent hoger gezet.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. In de aantekeningen gaven de Amerikaanse centrale bankiers aan nog erg bezorgd te zijn over de inflatie en dat de rente verder omhoog moet. Die boodschap zorgde woensdag voor koersverliezen op Wall Street.

Voor aanvang van de beurshandel werden ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt bekendgemaakt. Zo bleek dat de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering licht waren gedaald, wat grotendeels in lijn was met de verwachtingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 34.878 punten. De brede S&P 500 steeg even hard, tot 4417 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 13.504 punten. De drie graadmeters gingen in de afgelopen twee dagen omlaag.

Cisco Systems steeg ruim 5 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de omzet viel hoger uit dan voorzien. Topman Chuck Robbins is daarnaast positief over de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Ball Corp won bijna 3 procent. De fabrikant van blikjes voor frisdranken, bier en voeding verkoopt zijn luchtvaarttak aan het Britse defensiebedrijf BAE Systems voor 5,6 miljard dollar.

Hawaiian Electric verloor ruim een kwart aan beurswaarde, kort nadat de handel in het aandeel tijdelijk was stilgelegd. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal voert de energieleverancier gesprekken met bedrijven die gespecialiseerd zijn in reorganisaties. Het bedrijf, dat de elektriciteit levert op het Hawaïaanse eiland Maui, zag deze week al ruim de helft aan beurswaarde verdampen door vermoedens dat het mogelijk de aanstichter zou zijn van de verwoestende branden op het eiland.

De euro was 1,0909 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 80,42 dollar. Brentolie werd ook een half procent duurder, op 84,34 dollar per vat.