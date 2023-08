Brede coalitie: doelen onhaalbaar als klimaatbeleid stokt

Nederland dreigt de klimaatdoelen voor 2030 niet te halen als het demissionaire kabinet komende tijd niet verder kan gaan met het lopende klimaatbeleid. Daarvoor waarschuwt een brede coalitie van onder meer milieuorganisaties en het bedrijfsleven in een brief aan de Tweede Kamer.

“Wij roepen de Kamer op de klimaataanpak niet, zoals dat heet, controversieel te verklaren”, zegt voorzitter Kees Vendrik van het Nationaal Klimaat Platform. “Als de klimaataanpak tot stilstand komt hebben we al gauw een of twee jaar vertraging. Dat tijdsverlies halen we niet meer in”, voegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen toe. Zij verwijst naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Destijds duurde het tot begin 2022 voor er pas weer een nieuw kabinet kon worden beĆ«digd.

Talloze ondernemers en de industrie zijn volgens de briefschrijvers, waaronder ook Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten en landbouworganisatie LTO, al bezig met plannen voor verduurzaming van hun productie en dienstverlening. “Overal zijn burgers en coƶperaties actief met besparing en opwek van eigen duurzame energie. Vele publieke uitvoerders werken dag in dag uit hard aan de energietransitie.”

Thijssen legt uit dat veel bedrijven nu ook op het punt staan de nodige investeringsbeslissingen te nemen. Daarom zou het niet goed zijn als er nieuwe onduidelijkheid en onzekerheid over het beleid ontstaat. Vendrik beaamt dit: “Burgers en bedrijven hebben de overheid nodig.” Als bijlage bij de brief hebben de organisaties ook een lijst toegevoegd met daarop de specifieke onderwerpen waarmee het demissionaire kabinet gewoon verder zou moeten kunnen. Dan gaat het onder meer om het in de begrotingen toekennen van geld voor het Klimaatfonds en het oplossen van de problemen op het overvolle stroomnet.

Robert-Jan Smits, de bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven, wees er in een interview met De Telegraaf op dat er nu al 6000 bedrijven zijn die vragen om een aansluiting op het elektriciteitsnet. Hij maakte daaruit op dat de energietransitie te snel gaat en Nederland veel te snel van het gas af gaat. Thijssen nuanceert dit: “Smits legt de vinger op de zere plek. Maar dat is precies de reden dat de klimaataanpak niet stil mag komen te liggen.”